Мир 30 марта 2023, 16:20 Давление властей Украины на УПЦ назвали антигуманным произволом Захарова: Россия требует от мира приструнить Украину за произвол против УПЦ РИА «Новости»

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Международные структуры должны дать оценку действиям украинских властей, которые устроили гонения на священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что обращается прежде всего к православному миру, который должен остановить власти Украины от антигуманного произвола.

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«Мы вновь призываем профильные международные структуры, мировое сообщество и, прежде всего, православный мир дать принципиальную оценку действиям киевского режима в отношении Украинской православной церкви, потребовать от него прекратить этот антигуманный, бездуховный произвол, эти преступные деяния», — заявила Захарова.

Новое обострение между властями Украины и священнослужителями канонической УПЦ началось после объявления о выселении монахов из Киево-Печерской лавры и проверки сохранения имущества специальной комиссией.

Священнослужители фактически арендовали монастырь у заповедника «Киево-Печерская лавра», но руководство организации в одностороннем порядке решило разорвать соглашение. В ответ представители УПЦ подали встречный иск.

Правительственная комиссия с инспекцией должна была приехать в лавру в четверг, 30 апреля. Но ее визит сорвали верующие и священники, которые не допустили чиновников с проверкой.