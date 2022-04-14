Давление США на компании КНР связали с дружбой Китая с Россией

Официальный представитель Минкоммерции республики Шу Цзюэтин заявил, что западные партнеры оказывают давление на предприятия Китая, требуя «выбрать чью-либо сторону». Его сообщение прокомментировал научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, написал RT.

По словам ученого, США давят на Китай в связи с тем, что власти этой страны не хотят портить отношения с Россией.

«США хотят, чтобы Китай не поддерживал Россию… Потому что Китай и Россия гармонично дополняют друг друга и формируют как бы альтернативную модель американскому мировому порядку, о котором постоянно говорит Байден. США пытаются как-то сохранить свои лидерские позиции, а мы выступаем за альтернативную многополярную модель», — пояснил он.

Блохин также отметил, что американцы не могут подорвать экономическую мощь Китая, поэтому пытаются ограничить его технологическое развитие.