Мир 21 ноября 2023, 18:24 Давка при наборе в африканскую армию унесла жизни почти 40 человек Давка при наборе в армию в Конго унесла жизни 37 человек MONUSCO / Sylvain Liechti / Википедия

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Смертельная давка произошла на стадионе в столице Республики Конго Браззавиле, погибли 37 человек. Об этом в социальной сети X (бывший Twitter) сообщил министр по делам СМИ и коммуникаций Тьерри Мунгалла.

«В ночь с понедельника на вторник на стадионе „Орнано“ произошла трагедия. По предварительной информации экстренных служб, погибли 37 человек и еще многие пострадали. Мы создали кризисный штаб под руководством главы правительства», — написал он.

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Местное издание BrazzaNews уточнило, что на стадионе проходили мероприятия по набору новобранцев в регулярные войска страны. В какой-то момент произошла давка среди молодых кандидатов, которые прибыли к пункту отбора первыми, чтобы поскорее подать заявление на поступление на службу.

В сентябре в ряде СМИ появилась информация, что в Конго произошел государственный переворот, но власти республики выступили с ее опровержением, отмечал RT.