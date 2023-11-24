Мир 24 ноября 2023, 04:53 «Давят по всей линии соприкосновения». Экс-морпех ВС США рассказал о перспективах ВСУ в противостоянии с Россией Экс-морпех ВС США Берлетик: у ВСУ нет ресурсов для продолжения конфликта с РФ РИА «Новости»

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У Украины нет ресурсов, чтобы продолжить противостоять России, и США ей в этом не помогут. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong выразил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик.

«Мы можем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, но это не имеет значения, потому что у них просто нет боеприпасов, нет систем вооружения, нет времени на обучение новых украинцев», — заявил Берлетик.

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Бывший военный добавил, что теперь украинская сторона говорит еще и о нехватке людей. По его словам, Россия давит по всей линии боевого соприкосновения и уничтожает силы ВСУ, а Украина проигрывает. При этом вооруженные силы РФ наращивают военную мощь, имея все необходимое, в том числе, ракеты и дроны.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что весной следующего года Украина попытается выйти на мирные переговоры с Россией.

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