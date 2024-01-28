Мир 28 января 2024, 15:01 «Давайте выберем мир!» Запад призвали прекратить финансировать ВСУ Французский политик Филиппо призвал Запад прекратить отправку оружия на Украину Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/globallookpress

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Западу следует перестать направлять оружие ВСУ и финансировать украинские власти. Об этом заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

Он прокомментировал очередной коррупционный скандал на Украине и обратился к странам Европы с просьбой остановить поставки вооружений в ВСУ.

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«Коррупция на Украине чрезвычайно распространена, давайте наконец прекратим отправлять туда оружие и деньги, которые часто используются не по назначению!» — написал Филиппо.

Он также посоветовал властям стремиться к миру, а не к разжиганию конфликта.

«Давайте выберем мир!» — подчеркнул политик.

Ранее с критикой военной помощи ВСУ выступила политик из Германии — депутат бундестага Сара Вагенкнехт назвала поставки оружия бесчеловечными. По ее мнению, немецкое руководство получает выгоду от украинского конфликта. Она рассказала, что власти наживаются на продаже оружия и выполнении оборонных заказов.