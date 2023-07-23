Мир 23 июля 2023, 21:10 «Давайте склоним голову». В Греции призвали попросить у России самолеты для тушения пожаров Экс-глава Минобороны Греции Камменос призвал попросить у России Бе-200 для тушения пожаров РИА «Новости»

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Пожары в Греции не смогут потушить без российских самолетов-амфибий Бе-200, надо попросить Россию предоставить для помощи самолеты. Об этом бывший министр национальной обороны страны Балканского полуострова Панос Камменос написал в Twitter.

«Без самолетов „Бериев“ ничего не тушится. Давайте склоним голову и попросим сейчас помощи. Нам дадут…» — отметил он.

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Остров Родос охватили масштабные природные пожары. Местные власти приняли решение эвакуировать жителей и туристов. Спасатели вывезли в безопасные места 16 тысяч гостей страны и местных жителей по суше и более трех тысяч человек по воде, сообщал «Царьград».

Природные пожары тушат на Родосе уже шестой день подряд. Бригады пожарных работают на четырех участках. Самую серьезную ситуацию зафиксировали в районе Киотари, где пламя подступило к селу Асклепиос. За шесть дней на острове сгорело более 20 тысяч гектаров леса.