Мир 11 ноября 2022, 19:30 «Давайте шевелиться». Лукашенко раскритиковал чиновников за разболтанность Президент Лукашенко потребовал от чиновников дисциплины и порядка РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что его приводят в бешенство отсутствие дисциплины и разболтанность чиновников в некоторых вопросах. Об этом он заявил во время совещания по восстановлению и использованию мелиорированных земель, сообщило агентство БелТА.

Белорусский лидер напомнил, что он не сторонник жестких ограничений, однако в любой сфере главным должно быть выполнение работы.

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«В противном случае мы будем пожинать беду. Поэтому давайте шевелиться», — обратился к чиновникам Лукашенко.

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Президент призвал собраться ради того, чтобы сохранить независимость Белоруссии. Также он указал, что в первую очередь необходимо наладить стабильную работу экономики страны.

Ранее Лукашенко заявил, что экономика Белоруссии смогла справиться с огромным количеством санкций со стороны Запада. Также он отметил, что республика в целом своевременно осуществляет выплаты своим международным партнерам.