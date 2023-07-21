Мир 21 июля 2023, 02:26 «Давайте, держитесь там». Украинцы в Испании заявили, что не собираются умирать за родную страну Уехавшие в Испанию украинцы заявили, что не собираются участвовать в конфликте и «умирать» РИА «Новости»

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Украинцы, проводящие время в Испании, заявили, что не собираются принимать участие в боевых действиях. Мужчины опубликовали ролик в соцсетях. В скором времени видео с купающимися в море мужчинами разлетелось по пабликам и Telegram-каналам.

На кадрах довольных жизнью украинцев спрашивали, поедут ли они защищать страну, на что мужчины задали встречный вопрос, почему не принимают участие в боевых действиях дети депутатов.

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«Мы с Макаром не поедем, нам и в Испании не плохо. Я не рожден умирать. Почему дети депутатов не участвуют в конфликте?» — высказались мужчины.

В ответ на судьбу родной страны они пожелали защитникам отечества «держаться».

«Давайте, держитесь там», — сказал один из героев ролика, ныряя в море.

Ранее американский аналитик в области внешней политики Джеймс Джатрас заявил, что украинцы являются расходным материалом для Запада, использующего их против России. По мнению эксперта, западным странам совершенно наплевать на саму Украину и ее народ.