21 июля 2023, 02:26
«Давайте, держитесь там». Украинцы в Испании заявили, что не собираются умирать за родную страну
Уехавшие в Испанию украинцы заявили, что не собираются участвовать в конфликте и «умирать»
Украинцы, проводящие время в Испании, заявили, что не собираются принимать участие в боевых действиях. Мужчины опубликовали ролик в соцсетях. В скором времени видео с купающимися в море мужчинами разлетелось по пабликам и Telegram-каналам.
На кадрах довольных жизнью украинцев спрашивали, поедут ли они защищать страну, на что мужчины задали встречный вопрос, почему не принимают участие в боевых действиях дети депутатов.
Реклама
«Мы с Макаром не поедем, нам и в Испании не плохо. Я не рожден умирать. Почему дети депутатов не участвуют в конфликте?» — высказались мужчины.
В ответ на судьбу родной страны они пожелали защитникам отечества «держаться».
«Давайте, держитесь там», — сказал один из героев ролика, ныряя в море.
Ранее американский аналитик в области внешней политики Джеймс Джатрас заявил, что украинцы являются расходным материалом для Запада, использующего их против России. По мнению эксперта, западным странам совершенно наплевать на саму Украину и ее народ.
Испания
Мужчины
Украина
Реклама
Реклама