Дату вступления в силу новых антироссийских санкций ЕС назвали в Чехии

Страны Евросоюза согласуют новый пакет антироссийских санкций в четверг, 21 июля. Об этом в Twitter сообщило представительство Чехии в ЕС.

«Совет ЕС утвердит этот пакет санкций в четверг, 21 июля, по письменной процедуре, которая завершится в 10:00. Ограничения вступят в силу после публикации завтра в официальном журнале Евросоюза», — говорится в заявлении чешской делегации.

Накануне в СМИ сообщали, что в седьмой санкционный пакет ЕС попадет российский банк «Сбер», которому запретят проведение любых транзакций, за исключением операций по торговле продуктами питания и сельскохозяйственными удобрениями.

Помимо этого, Евросоюз добавит в санкционный пакет мотоклуб «Ночные волки» и генерального директора «Уральской горно-металлургической компании» Андрея Козицына.

Немецкий журналист Эрик Бонзе ранее выразил мнение, что принятие седьмого пакета антироссийских санкций ЕС грозит всей Европе глобальным кризисом.