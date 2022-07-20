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    20 июля 2022, 18:24

    Дату вступления в силу новых антироссийских санкций ЕС назвали в Чехии

    Представительство Чехии в ЕС: новый пакет антироссийских санкций вступит в силу 21 июля

    Максим Зинкин

    Страны Евросоюза согласуют новый пакет антироссийских санкций в четверг, 21 июля. Об этом в Twitter сообщило представительство Чехии в ЕС.

    Дату вступления в силу новых антироссийских санкций ЕС назвали в Чехии

    «Совет ЕС утвердит этот пакет санкций в четверг, 21 июля, по письменной процедуре, которая завершится в 10:00. Ограничения вступят в силу после публикации завтра в официальном журнале Евросоюза», — говорится в заявлении чешской делегации.

    Накануне в СМИ сообщали, что в седьмой санкционный пакет ЕС попадет российский банк «Сбер», которому запретят проведение любых транзакций, за исключением операций по торговле продуктами питания и сельскохозяйственными удобрениями.

    Помимо этого, Евросоюз добавит в санкционный пакет мотоклуб «Ночные волки» и генерального директора «Уральской горно-металлургической компании» Андрея Козицына.

    Немецкий журналист Эрик Бонзе ранее выразил мнение, что принятие седьмого пакета антироссийских санкций ЕС грозит всей Европе глобальным кризисом.