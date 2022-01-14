Дату встречи Путина и Байдена не смогли назвать в Белом доме

В администрации президента США Джо Байдена заявили, что не обладают сведениями о возможной встрече американского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным. Прогнозировать ее в Белом доме не стали.

Официальный представитель американской администрации Джен Псаки заявила об этом на очередном брифинге, трансляцию которого вели в Twitter.

«Мне нечего вам спрогнозировать на этом фронте», — сказала она, отвечая на вопрос о возможности саммита после завершившихся в Европе переговоров по безопасности.

Псаки отметила, что сейчас всем причастным необходимо «оценить, обсудить и посмотреть на ситуацию».

«Мы будем больше знать в ближайшие дни», — заметила она.

Посол РФ в США Анатолий Антонов ранее заметил, что российская сторона ожидает от Соединенных Штатов и их союзников ответа в письменном виде на предложения по европейской безопасности.

Инициативы по выходу из кризисной ситуации Россия представила в Женеве 10 января, а потом в рамках Совета РФ — НАТО в Брюсселе, который провели 12 января.