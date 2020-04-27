Дату саммита Совета безопасности ООН до сих пор не согласовали
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил, что дата саммита лидеров «ядерной пятерки» Совета Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН) все еще не согласована. Он должен пройти в формате видеоконференции. Об этом сообщил сайт «Известия».
Сергей Лавров, министр иностранных дел, пояснил, что встреча необходима для того, чтобы лидеры Совбеза могли озвучить свои подходы по коронавирусу в дополнение к тому, что уже было озвучено G20 и Генеральной Ассамблеей ООН.