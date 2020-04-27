Дату саммита Совета безопасности ООН до сих пор не согласовали

Сергей Лавров, министр иностранных дел, пояснил, что встреча необходима для того, чтобы лидеры Совбеза могли озвучить свои подходы по коронавирусу в дополнение к тому, что уже было озвучено G20 и Генеральной Ассамблеей ООН.