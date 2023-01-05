Мир 05 января 2023, 20:01 Дату президентских и парламентских выборов в Турции перенесут на весну Президент Турции Эрдоган не исключил проведения президентских выборов раньше срока РИА «Новости»

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Выборы президента и депутатов парламента Турции могут провести раньше 18 июня, как это планировалось изначально. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не станет выступать против такого решения. Как сообщило агентство Anadolu, с таким заявлением глава государства выступил на заседании правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

«Вы лучше всех понимаете важность выборов 2023 года, дату которых мы обновим, возможно с учетом сезонных условий», — заявил Эрдоган, обращаясь к партийным деятелям.

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О возможном переносе выборов ранее заявил официальный представитель ПСР Омер Челик. Он пояснил, что в июне у студентов вузов проходят экзамены, а большинство работающих жителей уходят в отпуск и отправляются в путешествия.

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Челик добавил, что окончательное решение о переносе даты выборов не принято, но в качестве альтернативных дней для голосования рассматривают 30 апреля, 7 или 14 мая.

Входящие в «Альянс народа» ПСР и Партия националистического движения уже заявили, что их кандидатом на предстоящих президентских выборах станет действующий глава государства. Для Эрдогана это будет третий срок.

Оппозиция пока своего кандидата не назвала. Бывший претендент на то, чтобы создать конкуренцию Эрдогану на предстоящих президентских выборах, мэр Стамбула Экрем Имамоглу, получил два года и семь месяцев тюрьмы за оскорбление бывшего председателя ЦИК и других членов комиссии.

Победа на предстоящих президентских выборах для действующего президента Турции очень важна. Как напомнил «Политэксперт», в 2023 году страна отмечает столетие со дня образования республики. В своем новогодней речи Эрдоган отметил, что поставил перед собой цель вывести экономику страны на максимально высокий уровень.