Дату нового заседания ОПЕК+ назвали в Азербайджане

Новое заседание ОПЕК+ состоится 12 апреля. Оно пройдет в режиме онлайн в 19:00 по московскому времени. В Кремле отметили, что без нового соглашения мировую экономику ждали бы тяжелые последствия.

Об этом РИА «Новости» рассказала советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева. Она отметила, что во встрече будут участвовать министры как стран — членов ОПЕК+, так и тех государств, которые туда не входят.

Встреча является частью консультаций по вопросам, возникшим на девятом совещании министров ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК Замина Алиева.

Она отметила, что председателем будет министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд. В качестве сопредседателя выступит министр энергетики России Александр Новак. Там также будет и министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов. Ко встрече присоединятся страны, которые участвуют в Декларации о сотрудничестве.

Алиева напомнила, что 9 апреля страны договорились об условиях новой сделки ОПЕК+. В соответствии с ней участники должны по трехэтапной системе сокращать уровень суточной добычи нефти.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уверен, что без новой сделки мировая экономика столкнулась бы с очень тяжелыми последствиями. Об этом он заявил во время эфира программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Если в итоге не будет этой сделки, то мировая экономика будет на пороге неуправляемого хаоса с ценами на энергоносители», — пояснил Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что США заинтересованы в этой сделке так же сильно, как и Россия, особенно из-за предстоящей предвыборной компании. Он отметил, что если в Америке начнется нефтяной кризис, без работы останутся 10 миллионов человек — предприятия по добыче сланцевой нефти могут просто обанкротиться.