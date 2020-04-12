Дату нового заседания ОПЕК+ назвали в Азербайджане
Об этом РИА «Новости» рассказала советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева. Она отметила, что во встрече будут участвовать министры как стран — членов ОПЕК+, так и тех государств, которые туда не входят.
Встреча является частью консультаций по вопросам, возникшим на девятом совещании министров ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕКЗамина Алиева.
Она отметила, что председателем будет министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд. В качестве сопредседателя выступит министр энергетики России Александр Новак. Там также будет и министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов. Ко встрече присоединятся страны, которые участвуют в Декларации о сотрудничестве.
Алиева напомнила, что 9 апреля страны договорились об условиях новой сделки ОПЕК+. В соответствии с ней участники должны по трехэтапной системе сокращать уровень суточной добычи нефти.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уверен, что без новой сделки мировая экономика столкнулась бы с очень тяжелыми последствиями. Об этом он заявил во время эфира программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Если в итоге не будет этой сделки, то мировая экономика будет на пороге неуправляемого хаоса с ценами на энергоносители», — пояснил Песков.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что США заинтересованы в этой сделке так же сильно, как и Россия, особенно из-за предстоящей предвыборной компании. Он отметил, что если в Америке начнется нефтяной кризис, без работы останутся 10 миллионов человек — предприятия по добыче сланцевой нефти могут просто обанкротиться.