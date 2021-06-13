Дату начала вакцинации «Спутником V» назвали в Индии

Жители Индии начиная с 15 июня смогут привиться от коронавируса российской вакциной «Спутник V». При этом бесплатная вакцинация начнется позже, сообщило издание The Times of India со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, прививку от коронавируса можно будет сделать в больнице Indraprastha Apollo в Нью-Дели. Вакцинация «Спутником V» начнется в медучреждении с 15 июня. За одну дозу препарата придется заплатить 1145 рупий (чуть более одной тысячи рублей).

Начиная с 21 июня в Индии стартует бесплатная вакцинация населения старше 18 лет. Правительство будет закупать препараты и передавать их штатам. Местные власти и частные клиники могут также приобретать вакцины.

Бесплатными прививки в Индии будут только в государственных больницах. Частные медучреждения и больницы под управлением штатов будут делать прививки от коронавируса только за деньги.

Индия занимает второе место среди других стран по количеству выявленных случаев инфицирования. За время пандемии ковидом заболели более чем 29,4 миллиона человек. Выздоровели более 28 миллионов пациентов, а скончались более 370 тысяч.