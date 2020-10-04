Врач Трампа назвал возможную дату его выписки из больницы

Представитель команды врачей американского президента Дональда Трампа Брайан Гарибальди назвал возможную дату выписки главы США из больницы.

По словам Гарибальди, если состояние Трампа не ухудшится, то главу государства выпишут уже в понедельник, 5 октября. «И он вернется в Белый дом, где продолжит курс своего лечения», — добавил Брайан. Его слова приводит ТАСС.

Лечащий врач Трампа Шон Конли отметил, что американский лидер чувствует себя хорошо, и его состояние продолжает улучшаться. Сейчас глава США проходит лечение в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Там рассказали, что с пятницы, 2 октября, у него не наблюдалось высокой температуры.

Трамп сообщил о заболевании COVID-19 в ночь на 2 октября, позже в тот же день его госпитализировали. Вместе с Трампом заболела и его супруга Мелания.

О состоянии здоровья Трампа делаются несколько противоречивые заявления. Врачи говорят о прогрессе, а Белый дом — об ухудшении. В связи с этим возникает вопрос, что же будет с предстоящими выборами, если болезнь Трампа усугубится?