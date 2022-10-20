Датский специалист заявил, что «Северный поток» можно починить | 360°

Мир 20 октября 2022, 05:01 Датский специалист заявил, что «Северный поток» можно починить Инженер COWI Уссинг: взорванный трубопровод «Северный поток» можно отремонтировать РИА «Новости»

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Взорванный газопровод «Северный поток» можно отремонтировать, заявил специалист датской инженерной компании COWI Стен Уссинг в интервью Danmarks Radio. Такие выводы эксперт сделал после изучения кадров повреждений.

Фотографии разрушенного трубопровода опубликовала шведская газета Expressen. Инженер предположил, что на глубине 80 метров, где залегает труба, в воде не так много кислорода, благодаря чему металл не покроется ржавчиной. Поверхности излома по словам Уссинга выглядят «очень чистыми и почти блестящими».

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«Это подсказывает, что через несколько недель труба не покроется ржавчиной, как можно было бы ожидать в среде, более насыщенной кислородом. С некоторой оговоркой можно рассчитывать, что внутри трубы коррозия тоже окажется ограниченной», — отметил специалист.

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Повреждения, вызванные скачком давления после взрыва, можно устранить, приподняв трубу над дном моря. Водолазы-сварщики приварят новый кусок трубы. После этого трубопровод необходимо опорожнить, отводы очистить от грязи и сажи, продуть и просушить. По словам Уссинга, ремонтные работы займут несколько месяцев.