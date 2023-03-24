Мир 24 марта 2023, 20:02 Датский корабль заметили около «Северного потока» за 4 дня до диверсии The Times: датский корабль маневрировал у «Северных потоков» за 4 дня до диверсии РИА «Новости»

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Странное маневрирование датского корабля, шведского самолета и судна наблюдения зафиксировали за в районе «Северных потоков» за четыре дня до диверсий на трубопроводах. Об этом сообщила газета Times, ссылаясь на источника из Дании и данные отслежки сервисов.

Патрульный корабль P524 Nymfen Военно-морских сил Дании, следивший за передвижением российских судов, в конце сентября отклонился от привычного курса впервые за несколько лет. Катер обогнул остров Борнхольм и устремился на северо-восток, остановившись и выключив транспондеры. При этом корабль исчез с международных систем отслеживания на пару часов. Спустя несколько минут после этого в районе нахождения катера появился самолет наблюдения Военно-воздушных сил Швеции. Там же курсировал патрульный корабль страны.

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«На самом деле кажется, что это датское судно наблюдения кружило у места взрыва не просто так», — сказал экс-офицер датской разведки Джейкоб Каарсбо.

Российские корабли не совершали никаких активных действий в том районе, добавили в материале.

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что Глава белого дома США Джо Байден решил устроить диверсии на «Северных потоках» из-за поражений украинской армии в зоне спецоперации.