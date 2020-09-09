Датский изобретатель назвал причину убийства журналистки на своей подлодке

Мадсен отбывает пожизненный срок за убийство и расчленение Валль на борту сконструированной им подлодки UC3 Nautilus. В августе 2017 года журналистка хотела сделать репортаж о Мадсене и отправилась с ним в море. Он расправился с женщиной и затопил субмарину.

Репортеры пообщались с изобретателем по телефону, 20-часовое интервью легло в основу документального фильма, который 8 августа показали по датскому ТВ.

На прямой вопрос, убил ли он Валль, Мадсен ответил утвердительно: «Есть только один виновный — это я».

При этом изобретатель фактически переложил вину за убийство на саму жертву, заявив, что ее вопросы заставили его взорваться.

«Она смогла увидеть некоторые ключевые проблемы в моей ситуации и задеть их. Трагедия в том, что затем она наступила на мину, которая взорвалась», — заявил Мадсен.

Ким Валль пропала в начале августа 2017 года. Мадсен поначалу заявлял, что высадил женщину в одном из портов. Однако в октябре того же года в море нашли пакеты с головой и ногами Валль.

На суде Мадсен называл смерть журналистки несчастным случаем — согласно его версии, женщина отравилась угарным газом, затем он расчленил тело и выбросил останки в воду.