Датский футболист Эриксен забил первый гол после перенесенной на Евро-2020 остановки сердца

Датский футболист Кристиан Эриксен забил первый гол после перенесенной на Евро-2020 остановки сердца. Это произошло во время товарищеского матча со сборной Нидерландов в Амстердаме.

Нидерланды обыграли датскую команду со счетом 4:2. Из датчан гол забили Яник Вестергор и Кристиан Эриксен. Последний отличился на 48-й минуте. Для Эриксена это был первый после сердечного приступа матч в составе национальной команды.

Во время чемпионата Европы в 2021 году футболист упал и не смог подняться. После попыток оказать экстренную помощь на поле его увезли в больницу. Выяснилось, что у Эриксена была остановка сердца.

Спортсмену установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, после чего ему пришлось уйти из миланского «Интера». Регламент в Италии запрещает играть с таким аппаратом. В конце января 2022 года Эриксен подписал соглашение с английским «Брентфордом», оно рассчитано до конца текущего сезона.

Работающий с футболистами кардиолог Юрий Васильков отметил, что возвращение в футбол может быть опасным для Эриксена. Врач заметил, что на карту поставлена жизнь спортсмена.

Первый матч футболиста после сердечного приступа состоялся в феврале.