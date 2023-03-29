Мир 29 марта 2023, 17:26 Датские специалисты отчитались о «спасении» объекта возле «Северного потока — 2» Датское энергетическое агентство: найденный возле СП-2 объект оказался морским буем Danish Defence

Читать 360tv в

Объект, обнаруженный около российского магистрального газопровода «Северный поток — 2», подняли со дна. Им оказался морской дымовой буй, сообщил ТАСС со ссылкой на Датское энергетическое агентство.

В ведомстве уточнили, что работы по «спасению объекта», который прилегал к трубопроводу, завершили 28 марта. Специалисты подчеркнули, что буй не представляет угрозу для безопасности.

Реклама

Ранее в агентстве заявили, что объект имеет цилиндрическую форму. Его высоту оценили примерно в 40 сантиметров, а диаметр — в 10 сантиметров. В операции по подъему объекта со дна пригласили представителей оператора «Северного потока — 2» — компанию Nord Stream 2 AG.

Российская сторона неоднократно указывала на необходимость установления всех обстоятельств диверсий на газопроводах. Но Совет безопасности ООН 27 марта не поддержал резолюцию России и Китая с предложением провести международное расследование.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила после этого, что страны Запада просто боятся беспристрастной истины.