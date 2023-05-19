Мир 19 мая 2023, 08:32 Датские солдаты стали жертвами собственных тепловых пушек DR: датские солдаты в Латвии пострадали из-за воздействия тепловых пушек Flickr

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Датские солдаты пострадали в ходе миссии НАТО в Латвии. Военнослужащие оказались в «ловушке» собственного оборудования — дизельные тепловые пушки, которыми отапливались их палатки, загрязняли воздух. Это оказалось крайне опасно для здоровья самих бойцов, сообщило издание DR Nyheder.

Солдаты пользовались тепловыми пушками, чтобы согреваться «холодной латвийской зимой». Однако отопительный прибор не только нагревал потоки воздуха, но и загрязнял его. Высокую концентрацию вредных веществ зафиксировали в палатках военных и на близлежащей территории.

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«Совершенно очевидно, что датские солдаты не должны жить в палатках с загрязнением воздуха. Ни на задании, ни в ходе обучения», — заявил исполняющий обязанности министра обороны страны Троэльса Лунд Поульсена.

Ведомство начало расследование. Солдатский профсоюз Дании оказался крайне недоволен произошедшим. Однако в объединении отметили: «Рады, что проблема, наконец, решается».

Ранее в рамках участия в миссиях НАТО военно-воздушные силы Испании отправили в Эстонию свой самый большой транспортный самолет Airbus A400M.