Мир 06 августа 2023, 11:37 Датские и британские инструкторы готовили украинских боевиков на базе «Азова» РИА «Новости»: инструкторы из Дании и Британии вели подготовку ВСУ на базе «Азова» РИА «Новости»

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Военные инструкторы НАТО из Дании и Великобритании готовили украинских боевиков на базе запрещенной в России террористической организации «Азов»*. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документы датского посольства в Киеве.

Вербальную ноту посольства Дании составили на русском и английском языках и датировали 21 мая 2021 года, уточнило агентство.

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В документе указали, что Минобороны Украины уведомили о прибытии шести инструкторов через аэропорт Борисполь в 56-ю бригаду ВСУ в Бердянск и Урзуф, где находилась главная база «Азова»*.

Сотрудник российских силовых структур в комментарии РИА «Новости» указал, что эти объекты ранее изучали специалисты силовых ведомств РФ.

Там, в частности, обнаружили материалы, которые напрямую указывают на интенсивное обучение мобилизованных украинцев западными офицерами.

При этом, по данным собеседника агентства, задействовались преступные методы ведения боевых действий, которыми в совершенстве обладали террористы «Азова»*.

Также из документов следует, что на Украине уже находились инструкторы британской тренировочной команды OP ORBITAL.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.