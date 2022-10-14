Датская «Синтетическая партия», возглавляемая искусственным интеллектом, планирует участвовать в выборах | 360°

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Датская «Синтетическая партия», возглавляемая искусственным интеллектом, планирует участвовать в выборах

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«Синтетическая партия» Дании, во главе которой стоит искусственный интеллект, планирует пойти на выборы в ноябре. Об этом сообщило издание Vice.

По словам разработчика Аскера Стаунеса, партия была основана больше в художественных, чем в политических целях, написала «Политика сегодня».

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«Мы представляем все маргинальные партии, которые пытаются быть избранными в парламент, но никогда не получают там мест», — добавил Стаунес.

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«Синтетическая партия» предлагает установить всеобщий базовый доход для всех датчан в размере 100 000 крон в месяц (около 13 700 долларов). На данный момент средняя зарплата в стране вдвое ниже этого показателя.

Дания

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