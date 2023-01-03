Мир 03 января 2023, 22:03 Датская компания Grundfos запустила продажу активов в России и Белоруссии Датский производитель насосов Grundfos продаст активы в России и Белоруссии Википедия

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Датский производитель насосного оборудования Grundfos продаст свои активы в России и Белоруссии местному руководству. О запуске продаж сообщило агентство Ritsaus Bureau.

В сделку по продаже активов не входит бренд Grundfos, а также другие права на интеллектуальную собственность. Для передачи бизнеса потребуется одобрение соответствующих органов России, Дании и Евросоюза. Весь процесс утверждения сделки планируют завершить к концу первого квартала 2023 года.

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Компания Grundfos заявила об уходе с российского и белорусского рынков в конце августа 2022 года. Причем Россия, по информации издания Børsen, была для фирмы одной из крупнейших площадок для ведения бизнеса.

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В середине декабря 2022 года о ликвидации подразделения Enterprise Business Group объявила китайская компания Huawei. Отдел занимался разработкой решений в сфере информационно-коммуникационных технологий для крупных организаций. Сотрудникам предложили уволиться или переехать и продолжить работу в странах СНГ.