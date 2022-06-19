Датчане испугались кризиса из-за перебоев с поставками российского газа

Датскому Королевству грозит «настоящий кризис газоснабжения» из-за перебоев в поставках российского газа. Материал об этом появился в издании DR. Отраслевой директор Конфедерации датской промышленности Троэльс Ранис заявил, что ситуация в стране «очень серьезная».

«Мы можем попасть в настоящий кризис газоснабжения. Цены на газ снова значительно растут, и это делает его производство намного дороже для датских компаний, а в итоге товары становятся дороже — в том числе и для датчан», — приводит издание слова Раниса.

В перечень незащищенных потребителей в 2022–2023 году входит более 50 компаний, их могут частично или полностью отключить от газоснабжения. Ранис добавил, что это приведет к закрытию предприятий, что негативно скажется на уровне цен.

Причиной сокращения поставок российского газа по трубопроводу «Северный поток — 1» стала задержка возврата компанией Siemens газовых турбин, которые были на ремонте на заводе в Канаде. Из-за санкций агрегат не может вернуться в Россию. В связи с этим компания «Газпром» снизила объем прокачки газа со 167 до 67 миллионов кубометров в сутки.