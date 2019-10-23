Заброшенный бункер нацистских подлодок превратят в дата-центр

Голландская компания Interxion, специализирующаяся на облачных сервисах, инвестирует 140 миллионов евро (9,9 миллиарда рублей) в бункер немецких подлодок. Его собираются превратить в центр обработки данных для корпоративных клиентов. Первая часть реставрации должна быть завершена к марту.

Бункер Martha Base построили в Марселе в 1943 году для размещения до 20 немецких подводных лодок. Как передает Reuters, Марсель — 10-й по величине в мире центр передачи данных. Туда протянуто около десятка подводных и наземных кабелей передачи данных. Компания Interxion хочет быть как можно ближе к этим кабелям.

«Мы не занимаемся восстановлением исторических зданий, обычно мы строим с нуля. Но это была возможность, и Марсель является крупным телекоммуникационным, облачным и цифровым центром между Европой, Африкой, Ближним Востоком и Азией», — сказал журналистам директор Interxion France Фабрис Кокио.

Площадь бункера 25 тысяч квадратных метров. Центр обработки данных будет потреблять 24 мегаватта электроэнергии, что эквивалентно населению 20 тысяч человек, и будет иметь собственные резервные дизель-генераторы для защиты от отключений.

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Во время оккупации Франции бункер должен был стать основной немецкой базой подводных лодок в Средиземном море. Этого не произошло, поскольку в мае 1944 года Марсель бомбили силы союзников. В августе город отбили от немцев.

После войны армия и таможенная служба использовали бункер как хранилище, но в последние годы его забросили. Теперь он обеспечит безопасность и прохладу для компьютерных серверов.