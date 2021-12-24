Раскол наметился в «светофорной» коалиции, которая сформировала новое немецкое правительство. Это произошло из-за политики в отношении «Северного потока — 2», сообщил немецкий телеканал Das Erste.

Новый глава МИД Германии Анналена Бербок оказалась в сложной ситуации в вопросе российско-немецких отношений. Автор статьи указала, что отношения между странами сейчас находятся на низшей точке из-за кризиса на Украине, и теперь во внешней политике нужно сформировать новый курс.

Остальные члены кабмина, а также новый канцлер Олаф Шольц, как отмечено в материале, ведут себя сдержанно.

Газопровод «Северный поток — 2», по мнению автора статьи, для партий коалиционного правительства как «слон в посудной лавке». Неопределенность с газопроводом, как полагает эксперт по России из Фонда науки и политики Янис Клюге, «создает клин, который может перерасти в напряженность».

«„Северный поток — 2“ определенно станет испытанием на прочность», — отметил автор статьи.

На этой неделе сообщалось о том, что немецкие власти обсудили запуск газопровода «Северный поток — 2». Главе МИД страны Анналене Бербок и канцлеру Олафу Шольцу удалось прийти к общей позиции по вопросу. Бербок подтвердила, что в прошлом позиции по «Северному потоку — 2» ее с канцлером позиции были разными. Теперь ситуация изменилась.