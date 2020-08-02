«Дары природы» с Чернобыльской АЭС. Почти 40 кг радиоактивной черники нашли у двух украинцев

Почти 40 килограммов радиоактивной черники обнаружили у двух жителей Украины. Они собрали ее в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщила Генпогранслужба Украины. На сайте службы уточнили, что нарушителей обнаружили пограничники Житомирского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции.

«Мужчины, жители села Березово Ровенской области, незаконно проникли на территорию зоны отчуждения для сбора „даров природы“ с целью их последующей продажи. Заметим, что радиационный фон территории, в пределах которой были обнаружены ягодники, более чем в четыре раза превышал допустимую норму», сказано в сообщении.

На мужчин составили протоколы по статье «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению». Кроме того, сотрудники ведовства сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Они обнаружили в поступке нарушителей признаки уголовного преступления по статье «Нарушение требований режима радиационной безопасности».

За время своего пребывания в зоне отчуждения украинцы успели собрать почти 40 килограммов черники. Все ягоды у них изъяли.