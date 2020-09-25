Филиал Danske bank в Литве обвинили в том, что в 2021-2015 гг. он «играл центральную роль в систематическом отмывании денег из России». Речь идет о денежных операциях на суммы примерно в 540 миллионов евро.

Об этом заявило Датское радио со ссылкой на данные обширного расследования, проведенного международным консорциумом журналистов-расследователей «Кассандра».

Стало известно, что Danske bank методом «зеркальной торговли» через покупку и продажу акций отмывал российские деньги.

В документах специального подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN, которые были обнародованы журналистами, упоминаются также JP Morgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank, Bank of New York Mellon и российские банки.

Росфинмониторинг сообщил, что по некоторым операциям, ставшим достоянием гласности, финразведка уже проводила собственные расследования, и некоторые из них легли в основу уголовных дел.