Данные Павла Дурова нашли в указе о получении гражданства Франции

Основатель Telegram Павел Дуров получил гражданство Франции. Это следует из документа от 26 августа, опубликованного на сайте правительства европейской страны.

Источник фото: legifrance.gouv.fr

В списке из нескольких сотен имен также фигурирует уроженец Ленинграда Павел Дуров 1984 года рождения. Официального подтверждения от самого Дурова пока нет.

О гражданстве Павла Дурова известно, что он получил паспорт и гражданство островного государства Сент-Китс и Невис в 2013 году, когда он пожертвовал 250 тысяч долларов в фонд страны. Сам Дуров объяснял свой шаг тем, что паспорт позволяет ему совершать поездки в Европу без визы.

Источник газеты «Известия» сообщал, что кроме паспорта Сент-Китс и Невис у Дурова есть резидентская виза Объединенных Арабских Эмиратов, где он живет постоянно. Официального объявления об отказе от российского гражданства основатель Telegram не делал.