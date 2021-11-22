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    22 ноября 2021, 20:18

    Данные Павла Дурова нашли в указе о получении гражданства Франции

    Правительство Франции выдало гражданство Павлу Дурову

    Анатолий Минкин

    Основатель Telegram Павел Дуров получил гражданство Франции. Это следует из документа от 26 августа, опубликованного на сайте правительства европейской страны.

    Данные Павла Дурова нашли в указе о получении гражданства Франции
    Данные Павла Дурова нашли в указе о получении гражданства Франции | Изображение 1Источник фото: legifrance.gouv.fr

    В списке из нескольких сотен имен также фигурирует уроженец Ленинграда Павел Дуров 1984 года рождения. Официального подтверждения от самого Дурова пока нет.

    О гражданстве Павла Дурова известно, что он получил паспорт и гражданство островного государства Сент-Китс и Невис в 2013 году, когда он пожертвовал 250 тысяч долларов в фонд страны. Сам Дуров объяснял свой шаг тем, что паспорт позволяет ему совершать поездки в Европу без визы.

    Источник газеты «Известия» сообщал, что кроме паспорта Сент-Китс и Невис у Дурова есть резидентская виза Объединенных Арабских Эмиратов, где он живет постоянно. Официального объявления об отказе от российского гражданства основатель Telegram не делал.