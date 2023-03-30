Мир 30 марта 2023, 17:57 Данные об уклонистах на Украине решили обнародовать Депутат Вениславский рассказал о создании на Украине открытого реестра уклонистов Ministry of Defense of Ukraine

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В Верховной раде начали работу над законопроектом, который предусматривает возможность обнародования личных данных уклонившихся от мобилизации украинцев. Об этом член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил местному изданию «Фокус».

В публичный доступ собрались выложить сведения о мужчинах, которые не явились в территориальные центры комплектования ВСУ. Вениславский предложил установить порядок по включению центрами в реестр военнообязанных, которые знали о такой необходимости, но не пришли.

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В реестре хотят назвать имена, фамилии и определенные «идентификационные признаки» уклонистов. По словам депутата, разрабатываемая мера должна исполнить функцию давления на военнообязанных.

Накануне Вениславский отметил, что в Раде хотят разрешить рассылку повесток для призыва в ряды ВСУ при помощи мессенджеров. Он заверил, что у властей есть технические возможности, чтобы удостовериться в получении такого извещения адресатом.

С мобилизацией на Украине, признал парламентарий, есть определенные проблемы.