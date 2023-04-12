Мир 12 апреля 2023, 11:48 Данные о спецназе стран НАТО на Украине нашли в секретных документах Пентагона — СМИ The Guardian: в утечке разведки нашли данные о спецназе США и Великобритании на Украине РИА «Новости»

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Силы специального назначения принимают участие в конфликте на Украине, хотя официально они этого делать не должны. Например, от США там находятся 14 военных, от Великобритании — 50. Такие данные появились из-за просочившихся в Сеть секретных документов американской разведки, сообщила газета The Guardian.

Один из таких документов написали в феврале, а другой — 23 марта. В них не говорится о том, где именно находятся бойцы и какие задачи они выполняют. Однако в материалах сказано также, что речь идет о 15 французских военнослужащих, 17 латвийских и одном нидерландском.

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По данным газеты, слитые сведения могут говорить о координации действий спецназа командованием сил спецопераций НАТО. Однако конкретные параметры организации их участия не приводятся. Минобороны Франции поспешило опровергнуть эту информацию.

«Никаких французских сил, участвующих в операциях на Украине, нет», — заявил глава ведомства Себастьян Лекорню.

По его словам, источник документов неизвестен. Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков не исключил, что материалы Пентагона специально слили в Сеть для запутывания российских властей.