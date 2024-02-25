Мир 25 февраля 2024, 21:32 Данные о снарядном голоде ВСУ подтвердили в Германии Tagesschau: Украина проиграет, даже если получит миллион артснарядов РИА «Новости»

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Увеличение поставок боеприпасов со стороны Запада не поможет ВСУ одержать победу на поле боя. Об этом сообщило издание Tagesschau.

По словам военного эксперта Хендрика Реммеля, Украина проиграет конфликт даже «с дополнительным миллионом артиллерийских боеприпасов».

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Специалист также подчеркнул, что российская армия имеет превосходство в снарядах, и поставки украинской стороне лишь 300-500 тысяч боеприпасов станут для нее катастрофой.

Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что половина вооружения, которое выделяют ВСУ западные партнеры, не поступает вовремя.

«Поскольку ситуация всегда динамичная, всегда меняется, то 50% не поступает вовремя», — объяснил он.

Подобные задержки приводят к потерям личного состава и территорий, подчеркнул министр.