03 сентября 2023, 16:51
Данные о британских военных объектах слили в Интернет
Mirror: хакеры опубликовали данные об объектах безопасности и обороны Британии
Группировка хакеров опубликовала около тысячи страниц секретной информации о разведывательных и военных объектах Великобритании. Об этом сообщило издание Mirror.
«В Сети появились около тысячи совершенно секретных данных о британских разведывательных и военных объектах», — отметили в материале.
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Журналисты уточнили, что злоумышленники опубликовали информацию, которая поможет проникнуть на пост перехвата информации центра связи с правительством, в лабораторию химического оружия Porton Down и на базы атомных подводных лодок HMNB Clyde.
По информации авторов статьи, речь идет о группировке хакеров LockBit.
«Ранее они уже похитили данные о военном объекте и одной из тюрем строгого режима. Эти утечки могут повлиять на кибербезопасность всей Великобритании», — добавили они.
Ранее хакеры взломали информационную базу национальной системы здравоохранения Великобритании.
Великобритания
Хакеры
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