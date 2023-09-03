Мир 03 сентября 2023, 16:51 Данные о британских военных объектах слили в Интернет Mirror: хакеры опубликовали данные об объектах безопасности и обороны Британии Википедия

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Группировка хакеров опубликовала около тысячи страниц секретной информации о разведывательных и военных объектах Великобритании. Об этом сообщило издание Mirror.

«В Сети появились около тысячи совершенно секретных данных о британских разведывательных и военных объектах», — отметили в материале.

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Журналисты уточнили, что злоумышленники опубликовали информацию, которая поможет проникнуть на пост перехвата информации центра связи с правительством, в лабораторию химического оружия Porton Down и на базы атомных подводных лодок HMNB Clyde.

По информации авторов статьи, речь идет о группировке хакеров LockBit.

«Ранее они уже похитили данные о военном объекте и одной из тюрем строгого режима. Эти утечки могут повлиять на кибербезопасность всей Великобритании», — добавили они.

Ранее хакеры взломали информационную базу национальной системы здравоохранения Великобритании.