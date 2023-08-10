Мир 10 августа 2023, 09:39 Данные МВФ и Всемирного банка подтвердили бесполезность санкций против России — МИД Замглавы МИД Галузин: данные МВФ подтверждают бесполезность санкций против России Freepik

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Данные Всемирного банка и Международного валютного фонда подтверждают, что санкции Запада против России не сработали. Об этом ТАСС заявил заместитель главы МИД Михаил Галузин.

Он отметил, что маниакальное желание США и Евросоюза «задушить Россию» и нанести максимум ущерба интеграционным процессам с ее участием уже идут вразрез со здравым смыслом и вредят самим же западным странам. Россия же не только не упала в «экономическую и социальную пропасть», но и демонстрирует «потенциал поступательного развития».

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«Уже очевидно, что западные санкции против нашей страны не принесли желаемого результата. <…> Это, кстати, подтверждается и Всемирным банком, и МВФ», — подчеркнул Галузин.

Заверения Запада в том, что они не хотят мешать торгово-экономическим связям России с ее партнерами, несостоятельны, считает дипломат. Он указал, что «западники» даже не скрывают, что хотят подчинить своим целям сырьевые и продовольственные ресурсы региона Центральной Азии. Центральноазиатские друзья России вынуждены «проявлять осмотрительность», чтобы самим избежать санкций.