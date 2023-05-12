Мир 12 мая 2023, 15:23 Данилов заявил о желании Украины к зиме завершить конфликт Секретарь СНБО Данилов заявил о желании Украины к зиме завершить конфликт РИА «Новости»

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Киевский режим рассчитывает к началу зимы завершить конфликт на Украине. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов в комментарии восточноевропейскому бюро Report.

Он подчеркнул, что военные действия продолжаться до тех пор, пока Вооруженные силы Украины не освободят нужные территории. По словам Данилова, контрнаступлений может быть несколько.

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«К зиме мы хотим полностью завершить конфликт. <…> Будет ли проведена одна или несколько операций, зависит от многих обстоятельств. Мы не будем ограничиваться временем, будем сражаться, сколько потребуется», — добавил Данилов.

Ранее секретарь СНБО рассказал о попытках некоторых стран усадить руководство Украины за стол переговоров с Россией. По его словам, для этого уже запущена большая кампания.

Он не исключил, что президент Владимир Зеленский пойдет на переговоры. Данилов уточнил, что это произойдет только на условиях Украины.