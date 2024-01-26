Мир 26 января 2024, 15:41 Дания выделит почти 9 миллионов долларов на борьбу с коррупцией на Украине МИД Дании: королевство выделит Украине 8,75 млн долларов для борьбы с коррупцией SOPA Images/Keystone Press Agency/globallookpress

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Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен на встрече со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой объявил о выделении стране 60 миллионов крон (8,75 миллиона долларов) в рамках третьего этапа антикоррупционной программы ЕС (EUACI) на Украине. Об этом сообщило Министерство иностранных дел королевства.

Еще до весны 2022 года Украина якобы добилась значительного прогресса в борьбе с коррупцией, заявил министр. И даже сейчас стране «удалось продолжить позитивное развитие».

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«Но есть еще области, которые можно улучшить, и для мечты Украины о ЕС крайне важно, чтобы мы помогли ей достичь своих целей», — сказал Расмуссен.

Евросоюз тоже выделит на новую фазу программы более 70 миллионов крон (10,21 миллиона долларов).

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе пленарной сессии Европарламента в Страсбурге ранее заявила, что Еврокомиссия начала готовиться к переговорам о членстве Украины в ЕС. Перед этим украинское законодательство проверят на соответствие европейскому.