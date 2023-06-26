Мир 26 июня 2023, 12:08 Дания ускорит передачу Украине F-16, списав истребители раньше срока Минобороны Дании спишет старые F-16, что может ускорить передачу самолетов Украине piqsels

Читать 360tv в

Дания выведет из эксплуатации истребители F-16 в 2025 году, а не в 2027, как планировалось ранее. Это может приблизить передачу боевых самолетов Украине. Об этом Датскому радио сообщил исполняющий обязанности министра обороны страны Троэльс Лунд Поульсен.

По его словам, Дания начнет готовить украинских летчиков. Обучение займет порядка 6-8 месяцев, за это время станет понятно сколько истребителей передадут Украине. По этой же причине F-16 останутся в Дании до 2024 года .

Реклама

Парк F-16 ВВС Дании насчитывает 43 машин, 30 из них сейчас находятся в эксплуатации. К концу 2025 года эти боевые самолеты планируют заменить на F-35A.

Ранее Германия отказалась передавать киевскому режиму истребители F-16, мотивируя это отсутствием данных истребителей в стране. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, Германия имеет в распоряжении самолеты Eurofighter и Tornado. Однако немецкие власти сдержанно реагируют на запросы об их передаче Украине.