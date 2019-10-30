Пикин уверил, что экономических причин у Дании не было.

«Нет, здесь чисто политика. Это увеличение поставок американского СПГ. Серьезное давление со стороны Конгресса США, сенаторов и других политиков. Хотя так формально санкции-то против проекта и не были приняты. Они подписаны в августе 2017-го года, но с тем ограничением, что их должен вводить сам президент США. Но это не сильно тормозило „Северный поток — 2“. Сейчас его уже ничего не останавливает и уже ничего не затягивает», — заявил эксперт.

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Пикин рассказал, что таким образом Дания отдалила завершение строительства и запуск газопровода. Также он отметил, что датские власти могли подыграть Украине: «в следующем году объем транзита будет сохранен, скорее всего, в прежних величинах, поскольку „Северный поток — 2“ на проектную мощность, я думаю, сможет выйти только в 2021 году».

Директор Фонда выразил убежденность, что отрицательный ответ был просто невозможен. Он указал, что Дания разрешила строительство Baltic Pipe, который проходит в той же акватории.

Пикин отметил, что в дальнейшем никакие санкции повлиять на проект не смогут.

«Вводить какие-то жесткие ограничения против европейских партнеров Трамп не будет», — заключил эксперт.