Дания снимет все ограничения из-за пандемии коронавируса

В Дании с 10 сентября снимут все ограничения, которые ввели в связи с пандемией коронавируса. Как сообщил ТАСС, такое заявление распространили в управлении здравоохранения страны.

«Эпидемия находится под контролем, у нас рекордно высокие показатели вакцинации», — отмечает в сообщении министр здравоохранения Магнус Хеунике.

Дания продемонстрировала один из самых высоких показателей иммунизации в мире. Четверо из пяти жителей старше 12 лет там полностью вакцинированы. Правительство больше не относит коронавирус к критичным для общества болезням.

В то же время, в стране готовы и к возможному ухудшению ситуации. Тогда в Дании снова введут ограничения. Власти отмечают, что пока говорить о выходе из эпидемии рано.

Минздрав России одобрил еще одну, уже пятую отечественную вакцину от коронавируса. Ее разработали в новосибирском центре «Вектор». Препарат рекомендован людям от 18 до 60 лет.