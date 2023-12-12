Мир 12 декабря 2023, 17:37 Дания скрыла от России правду по ЧП на «Северных потоках» Захарова: Дания отказала РФ в помощи по расследованию подрыва «Северных потоков» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Руководство Дании пытается скрыть правду о подрыве «Северных потоков». На это указывает отказ датской прокуратуры от правовой помощи в расследовании ЧП, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, датская сторона отказала России в помощи по расследованию диверсии на газопроводах, потому что исполнение запроса якобы поставит под угрозу безопасность страны. Захарова отметила, что поведение Дании лишь подтвердило курс государства на «сокрытие правды об истинных заказчиках и исполнителях теракта»

Реклама

«Это не вызвало у нас удивления: мы предполагали, чем это закончится», — отметила дипломат, говоря об отказе на предложение России.

Ранее президент Владимир Путин назвал подрыв «Северных потоков» примером недобросовестной конкурентной борьбы. Он напомнил, что некоторые страны также намеренно влияют на мировую экономику с помощью торговых ограничений и продвижения ангажированной климатической повестки.