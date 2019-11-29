Датское энергетическое агентство (ДЭА) разрешило строительство «Северного потока — 2» на территории своей исключительной экономической зоны. Несмотря на поданную в Апелляционный совет жалобу, компания Nord Stream 2 продолжит работы по прокладке трубопровода.

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«В среду (27 ноября — прим.ред.) Датское энергетическое агентство утвердило условия, связанные со строительством трубопровода, поэтому я могу подтвердить, что компания Nord Stream 2 может продолжить реализацию проекта», — цитирует ТАСС главу пресс-службы ДЭА Туре Фалбе-Хансен.

В тот же день в Датский Апелляционный совет по вопросам энергетики поступила жалоба на разрешение строительства. Кто именно стал автором апелляции не сообщалось. В совете тогда подчеркивали, что заявление не приостановит решение ДЭА.

Сейчас «Северный поток — 2» построен уже на 80%. Nord Stream 2 получила разрешение на строительство от ДЭА 30 октября. Документ подразумевает прокладку газопровода на территории к юго-востоку от острова Борнхольм.