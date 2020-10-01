Компания Nord Stream 2 получила разрешение на эксплуатацию «Северного потока — 2» на континентальном шельфе Дании. Документ выдало Датское энергетическое агентство (DEA).

«Датское энергетическое агентство выдало Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию трубопровода „Северный поток — 2“ на континентальном шельфе Дании», — процитировало РИА «Новости» сообщение регулятора.

В DEA подчеркнули, что разрешение выдали при условии соблюдения определенных условий. Они касаются обеспечения безопасной эксплуатации трубопровода.

«Условия разрешения на строительство „Северного потока — 2“ от 30 октября 2019 года остаются в силе, поскольку они еще не были выполнены и при этом они существенны для фазы эксплуатации», — пояснили в Датском энергетическом агентстве.

Ранее сейм Литвы предложил Германии отказаться от «Северного потока — 2». По словам выборного органа, газопровод является не экономическим, а геополитическим проектом. Кроме того, «Северный поток — 2» только усилит зависимость Европы от российского газа. В свою очередь, компания Nord Stream 2 заявила, что проект базируется не на политических соглашениях, а на инвестициях шести ведущих энергетических компаний. Причем пять из них — европейские.