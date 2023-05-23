Мир 23 мая 2023, 11:16 Дания присоединилась к работе Европейского оборонного агентства Глава евродипломатии Боррель: Дания присоединилась к Европейскому оборонному агентству Unsplash

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Дания стала работать с Европейским оборонным агентством. Она 23 мая будет участвовать в первый раз в заседании его управляющего совета. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, написал ТАСС.

«Сначала мы проведем заседания управляющего совета Европейского оборонного агентства, на котором впервые поприветствуем Данию, нашего нового члена», — сказал он после прибытия на встречу министров обороны стран Евросоюза.

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Боррель добавил, что на заседании обсудят 11 новых проектов программы оборонного партнерства ЕС, «которые станут важным шагом в деле укрепления армий» стран Европейского союза.

Также глава европейской дипломатии заявил, что Евросоюз намерен получить компенсацию за поставки оружия киевскому режиму. Страны хотят получить назад 10 миллиардов евро. При этом ранее он говорил, что ЕС увеличит поставки Украине для достижения успеха ВСУ на поле боя.