Дания присоединилась к оборонной политике Евросоюза

Министры иностранных дел Евросоюза отпразднуют принятие Данией оборонной политики альянса. Об этом в Люксембурге объявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, сообщил ТАСС.

«Дания официально уведомила нас об этом», — сказал он в начале встречи глав МИД Евросоюза.

Референдум по вопросу присоединения страны к оборонному сотрудничеству в рамках Евросоюза состоялся 1 июня. Это решение поддержали 66,9% избирателей. МИД Дании объявил, что формально страна сможет участвовать в европейском сотрудничестве по обороне и безопасности с июля.