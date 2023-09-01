Мир 01 сентября 2023, 17:30 Дания потребовала сократить численность российского посольства до 29 сентября МИД Дании заявил послу требования по сокращению численности посольства России Википедия

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Министерство иностранных дел Дании проинформировало посла РФ Владимира Барбина о том, персонал дипмиссии требуется сократить до уровня датского посольства в Москве. Заявление появилось на сайте консульства страны в российской столице.

Сократить численность российского посольства потребовали в срок до 29 сентября. В дипломатической миссии должно быть максимум пять дипломатов и 20 сотрудников.