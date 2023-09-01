01 сентября 2023, 17:30
Дания потребовала сократить численность российского посольства до 29 сентября
МИД Дании заявил послу требования по сокращению численности посольства России
Министерство иностранных дел Дании проинформировало посла РФ Владимира Барбина о том, персонал дипмиссии требуется сократить до уровня датского посольства в Москве. Заявление появилось на сайте консульства страны в российской столице.
Сократить численность российского посольства потребовали в срок до 29 сентября. В дипломатической миссии должно быть максимум пять дипломатов и 20 сотрудников.
Дания
Россия
Реклама
Реклама