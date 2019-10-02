Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев считает, что Дания надеется на поставку газа из Норвегии. Он счел позицию страны политической.

«У Дании, прямо скажем, позиция, чересчур, политическая. Она никакого отношения не имеет ни к экологии, которой они размахивают, ни, тем более, к какой-то там целесообразности для Европы. Дания и, кстати говоря, Польша, ориентируются на норвежский газ. Они построили газопровод по дну Балтики как раз там, где проходит „Северный поток — 2“, так что ни о какой экологии речи идти не может даже близко. Этот газопровод соединяет Норвегию через территорию Дании с Польшей, таким образом они уверены, что им российский газ не понадобится, и они готовы с ним бороться как угодно», — объяснил он.

По словам специалиста, Копенгаген ставит себя под удар, отказываясь от «Северного потока — 2».

«На самом деле — это иллюзия, причем иллюзия очень вредная для самих датчан. Если окажется, когда Европе газа будет не хватать — норвежский газ пойдет в Германию, а не в Данию. И датчанам придется пользоваться российским газом, только у них не будет источника. Таким способом они лишают себя альтернативного источника и стратегически нарушают собственные интересы. В случае каких-то проблем с газом, Дания точно ничего не получит от России. Думаю, что все же найдутся хотя бы два умных человека, которые смогут датчанам объяснить, что не стоит плевать в колодец», — заключил Рустам Танкаев.