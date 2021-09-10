Дания первой в Европе сняла все коронавирусные ограничения

Дания с 10 сентября сняла все ограничения, связанные с коронавирусом. Это сделало ее первой страной в Европе полностью вернувшейся к предпандемической повседневной жизни.

В стране отменили пропускную систему в рестораны, спортивные центры и ночные клубы. Детей теперь не будут отправлять на карантин при вступлении в тесный контакт с зараженным коронавирусом. Об этом сообщило издание Politico.

Работники офисов вновь могут работать в офлайн-формате.

Этот шаг является последним в решении страны по смягчению мер по борьбе с пандемией, включая отмену требования о масках для общественного транспорта 13 августа.

Министр здравоохранения Магнус Хойнике в Twitter заявил, что им удалось добиться успеха благодаря вакцинации и усилиям жителей страны. Датские органы здравоохранения также в конце августа заявляли, что вирус больше не представляет серьезной угрозы для общества из-за высоких показателей вакцинации и низкого уровня серьезных заболеваний и смертей.

Снятие всех ограничений в Дании связано и с соседями. В других скандинавских странах также смягчают ограничения. Например, Швеция собирается снять свои ограничения в конце сентября, пользуясь улучшением эпидемического прогноза.