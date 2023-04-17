Мир 17 апреля 2023, 05:25 Дания отправит на Украинцу артиллерийские системы Caesar и танки Leopard 1 Посол Барбин: Дания отправит на Украину в мае артсистемы Caesar и летом —танки Leopard 1 Википедия

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Посол России в Копенгагене Владимир Барбин сообщил, что Дания отправит в мае на Украину 10 артиллерийских систем Caesar, а летом танки Leopard 1. Также обсуждаются поставки истребителей F-16, написали «Известия».

Датские инструкторы сейчас обучают украинских военных. При этом власти страны «свято верят», что Запад в состоянии нанести поражение России в украинском конфликте.

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«Какая судьба ждет Украину и ее граждан в случае дальнейшей эскалации конфликта, в Дании не задумываются. Исходя из таких представлений, у Копенгагена сегодня нет никаких „красных линий“ или запретов для передачи Украине все новых вооружений», — сделал вывод дипломат.

Дания уже поставила Украине вооружения на сумму 900 миллионов долларов. Это БТР, беспилотники, минометы, противовоздушные и противотанковые комплексы, а также различные боеприпасы.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин обсудил с премьером Украины Денисом Шмыгалем поставку орудия, обучение военных и контроль за поставками Западом оружия Украине. Остин заверил, что США будут поддерживать Украину столько, «сколько нужно».