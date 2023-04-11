Мир 11 апреля 2023, 11:55 Дания отказалась передать Украине истребители F-16 в одностороннем порядке Минобороны Дании передаст Украине истребители F-16 только совместно с другими странами U.S. Department of Defense

Читать 360tv в

Дания не согласилась передать Украине истребители F-16 в одностороннем порядке. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны страны Троэльс Лунд Поульсен в эфире телеканала TV 2.

«Мы сделаем это вместе с другими странами. На эту тему у нас также состоится диалог с американцами», — отметил Поульсен.

Реклама

Он уточнил, что решение по данному вопросу найдут в течение короткого времени.

У Дании есть более 40 истребителей F-16, из которых в ноябре 2022 года 30 самолетов несли боевую службу. Но машины постепенно снимаются с вооружения, так как военные приобрели 27 истребителей-бомбардировщиков F-35, уточнил ТАСС.

В конце января стало известно, что Дания отдаст ВСУ свои самоходные артиллерийские установки Caesar. Такое заявление сделала премьер-министр Дании Метте Фредериксен на пресс-конференции в Одессе во время визита на Украину.